Multa per il compleanno della figlia al parco ma a Milano vietate decorazioni nelle aree verdi | il regolamento

L'episodio del papà multato dalle guardie ecologiche del Sempione per aver allestito tavoli e striscioni al parco, per la festa di compleanno della figlia, andando contro il regolamento comunale, ha sollevato numerose polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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