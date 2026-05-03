Il Deganutti nel gotha dell' economia alle gare nazionali di Lecco
Alcuni studenti di economia di Udine hanno partecipato alle gare nazionali tenutesi a Lecco, con un rappresentante dell’istituto “Cecilia Deganutti” che si è distinto. La competizione coinvolge giovani provenienti da diverse regioni italiane, tra cui anche concorrenti provenienti da scuole di alto livello. La partecipazione di questa scuola si inserisce in un contesto di competizioni dedicate all’approfondimento delle competenze economiche tra i giovani.
C’è anche un pezzetto dell’Isis “Cecilia Deganutti” di Udine nel panorama delle Gare nazionali di economia. L'evento, che rappresenta l'appuntamento più atteso dell'anno per gli istituti tecnici economici di tutta Italia, si è svolto all'Iisg “Parini” di Lecco, trasformando la città lombarda.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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