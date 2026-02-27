Sei atleti della squadra di Taekwondo di Codigoro hanno conquistato numerosi premi alle competizioni nazionali di Salsomaggiore, portando a casa diverse medaglie in diverse categorie. La partecipazione ha visto un impegno intenso e risultati che testimoniano il livello di preparazione raggiunto, suscitando entusiasmo tra gli appassionati locali. La vittoria di questa squadra riflette la crescita e l'impegno nel mondo delle arti marziali.

Hanno fatto man bassa di medaglie i sei atleti della squadra codigorese di Taekwondo, in rappresentanza della palestra Asd Athletic Studios, nelle categorie Bambini, Pre-Junior, Junior, Senior e Amatori al campionato nazionale di Taekwondo della Federazione Italiana TaekwondoFitae, svoltisi nel fine settimana a Salsomaggiore Terme. I ragazzi seguiti dal maestro Luca Tromboni, cintura nera III Dan, hanno conquistato ben nove medaglie sotto l’attenta guida di Tromboni, che pratica da 25 anni la disciplina e da 15 insegna l’arte del Taekwondo. I piccoli atleti che si sono messi al collo una medaglia sono Maria Colangelo, che nella categoria "combattimento femminile" 1214 anni vince l’argento, mentre in quella "forme femminile" per la stessa età conquista il bronzo, e nella stessa categoria ed età l’argento se lo aggiudica Sofia Mangolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti marziali. Taekwondo Codigoro, pioggia di medaglie alle gare nazionali di Salsomaggiore

