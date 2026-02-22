I ragazzi del liceo Volta-Fellini rappresentano l’Emilia-Romagna alle gare nazionali di dibattito

Il liceo Volta-Fellini di Riccione ha vinto una competizione di dibattito, perché ha presentato argomentazioni convincenti e ben preparate. La scuola si prepara ora a portare la sua squadra alle finali nazionali, che si terranno tra qualche settimana. Gli studenti hanno dimostrato grande impegno e capacità di comunicare in modo efficace davanti a una giuria qualificata. La squadra si allena intensamente per affrontare questa nuova sfida.

© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi del liceo Volta-Fellini rappresentano l’Emilia-Romagna alle gare nazionali di dibattito

Il liceo Volta-Fellini di Riccione trionfa alla sfida di debate: adesso ora rappresenterà l’ Emilia-Romagna alle gare nazionali. Quattordici scuole provenienti da tutta Italia, nessuna di loro impegnata in una prova fisica, ma tutte pronte a sfidarsi con una risorsa ben più potente: la parola. È il mondo del debate, dove l’abilità oratoria diventa la chiave per la vittoria. Dopo due giorni di dibattiti accesi, con cinque intensi round di sfide, il liceo della Perla Verde a Parma è stato proclamato vincitore regionale, ottenendo così il diritto di rappresentare l’ Emilia-Romagna alle prossime gare nazionali di debate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it In Fiera gli "stati generali" della birra: oltre 600 espositori, 59 i brand che rappresentano l'Emilia RomagnaA Rimini, durante l’11ª edizione di Beer&Food Attraction, sono stati aperti gli “Stati Generali” della birra, con oltre 600 espositori e 59 brand provenienti dall’Emilia Romagna, tutti riuniti nella Fiera per discutere delle nuove tendenze del settore. Leggi anche: In Emilia-Romagna il 118 corre più veloce degli standard nazionali Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I ragazzi del liceo Volta-Fellini rappresentano l’Emilia-Romagna alle gare nazionali di dibattito; Lions Club Terni Host: il Progetto Martina ‘conquista’ i ragazzi del liceo Donatelli; Pesaro aderisce a M’Illumino di Meno: la matematica del risparmio coi ragazzi del Marconi; Alla scoperta delle bellezze storiche: il viaggio in Grecia dei ragazzi del Manin. A Bari i ragazzi del coro del liceo musicale di Leopoli. «Ambasciatori di pace e accoglienza»Il 10 febbraio l'esibizione dei ragazzi del coro studentesco del liceo musicale statale Solomiya Krushelnytska di Leopoli nella basilica di San Nicola. Riceveranno anche una onorificenza ... brescia.corriere.it Topi a scuola, i genitori degli studenti del liceo Grigoletti: «Chiudete e derattizzate, o i ragazzi entreranno con mascherine e guanti»PORDENONE - «Alcuni genitori preoccupati hanno chiamato l’Asl, oggi (ieri, ndr) sono venuti a fare un’ispezione. Stiamo effettuando derattizzazioni per debellare il ... ilgazzettino.it When Federico Fellini and Nino Rota stepped into the same room, music came before cinema. On the occasion of Shrove Tuesday, the climax of the Venetian Carnival, we look back at the film that portrayed the lagoon in all its lust, opulence and decadence: F - facebook.com facebook