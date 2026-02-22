I ragazzi del liceo Volta-Fellini rappresentano l’Emilia-Romagna alle gare nazionali di dibattito

Il liceo Volta-Fellini di Riccione ha vinto una competizione di dibattito, perché ha presentato argomentazioni convincenti e ben preparate. La scuola si prepara ora a portare la sua squadra alle finali nazionali, che si terranno tra qualche settimana. Gli studenti hanno dimostrato grande impegno e capacità di comunicare in modo efficace davanti a una giuria qualificata. La squadra si allena intensamente per affrontare questa nuova sfida.

Il liceo Volta-Fellini di Riccione trionfa alla sfida di debate: adesso ora rappresenterà l’ Emilia-Romagna alle gare nazionali. Quattordici scuole provenienti da tutta Italia, nessuna di loro impegnata in una prova fisica, ma tutte pronte a sfidarsi con una risorsa ben più potente: la parola. È il mondo del debate, dove l’abilità oratoria diventa la chiave per la vittoria. Dopo due giorni di dibattiti accesi, con cinque intensi round di sfide, il liceo della Perla Verde a Parma è stato proclamato vincitore regionale, ottenendo così il diritto di rappresentare l’ Emilia-Romagna alle prossime gare nazionali di debate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

