Addio ad Alex Zanardi pilota e campione paralimpico Quando parlò agli studenti dell’UniBg | Il segreto è non sentirsi mai arrivati

Alex Zanardi, pilota e campione paralimpico, è scomparso all’età di 59 anni. In passato, si è rivolto agli studenti dell’Università di Bergamo affermando che il segreto è non sentirsi mai arrivati. La sua vita è stata caratterizzata dalla capacità di affrontare le sfide trasformandole in nuove opportunità. La sua scomparsa segna la fine di un percorso che ha lasciato un segno nel mondo dello sport e della motivazione personale.

Un uomo speciale, capace di trasformare ogni ostacolo in un nuovo punto di partenza. Alex Zanardi ci ha lasciati a 59 anni. A comunicarlo è stata la famiglia con una nota ufficiale: “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”. Un ricordo che riporta anche a Bergamo, dove nell’ottobre 2019, ospite dell’Università, nell’Aula Magna, aveva incontrato studenti e cittadini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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