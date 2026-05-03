Il corteo delle Chiavi d' Argento apre le Feste del Perdono a Ortona FOTO

Sabato 2 maggio, a Ortona, si è svolto il corteo delle Chiavi d’Argento che ha dato il via alle Feste del Perdono 2026. La manifestazione ha visto la partecipazione di gruppi storici e sbandieratori, creando un’atmosfera ricca di tradizione e simbolismo. Il percorso ha collegato elementi religiosi e civili, rappresentando un momento di commistione tra fede e coscienza collettiva. La cerimonia ha attirato un pubblico numeroso lungo il percorso.

Il corteo delle Chiavi d’Argento ha aperto le feste del Perdono 2026 a Ortona sabato 2 maggio. La meraviglia dei gruppi storici, il fascino degli sbandieratori, l’intensità simbolica di quel percorso che unisce religione e coscienza civile nel segno più profondo del Perdono, sono stati l’anima di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ortona, le chiavi d’argento aprono i riti per il Perdono di San Tommaso? Cosa scoprirai Come influenzerà il messaggio di pace le relazioni sociali di Ortona? Quali momenti segneranno la processione del busto di San... Ortona senz’acqua nel giorno del Perdono, il sindaco attacca: “Situazione non più tollerabile”Giornata di festa segnata dai disagi idrici a Ortona, dove nelle ore che precedono uno dei momenti più attesi del Perdono di San Tommaso, il Corteo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Feste del Perdono, il corteo delle Chiavi d’Argento apre le celebrazioni a Ortona; A Ortona il corteo delle Chiavi D’argento apre le feste del Perdono 2026; Festa del Perdono ad Ortona: Miriam Di Lorenzo sarà la Dama delle Chiavi; Perdono Ortona 2026, grande partecipazione al Corteo delle Chiavi. Festa del Perdono ad Ortona: Miriam Di Lorenzo sarà la Dama delle ChiaviSarà Miriam Di Lorenzo, 28 anni, ortonese, la Dama delle Chiavi 2026, protagonista del Corteo delle Chiavi d'argento in programma il 2 maggio a Ortona nell'ambito delle celebrazioni del Perdono. rete8.it Ortona, Miriam Di Lorenzo è la Dama delle Chiavi 2026Il Comune di Ortona annuncia la Dama delle Chiavi 2026: è Miriam Di Lorenzo, 28 anni. Sarà protagonista del Corteo delle Chiavi d’argento ... abruzzonews.eu Il Corteo delle Chiavi d’Argento ha aperto le Feste del Perdono 2026, regalando alla città uno spettacolo di grande eleganza e significato. Un racconto in movimento fatto di storia, identità e tradizione, dove la bellezza dei gruppi storici, il fascino degli sbandier - facebook.com facebook