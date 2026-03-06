Il sindaco riceve la tenente pilota Flavia Gnoffo nuovo Comandante del Nucleo Operativo del Roan

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina, nel suo ufficio la Tenente Pilota Flavia Gnoffo, nuovo Comandante del Nucleo Operativo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini, in un incontro istituzionale. Nel corso del colloquio, il primo cittadino ha voluto esprimere personalmente il proprio più sentito benvenuto alla giovane ufficiale, rivolgendole al contempo le più sincere congratulazioni per il prestigioso incarico appena assunto. La Tenente Pilota Flavia Gnoffo era accompagnata per questa visita istituzionale dal Colonnello Pilota Emiliano Rampini, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini.