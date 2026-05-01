No alla delocalizzazione di AlfaGomma | il caso finisce anche in Parlamento
Un'interrogazione parlamentare verrà depositata nei prossimi giorni da un rappresentante della Lega, che si oppone alla delocalizzazione di AlfaGomma. La questione riguarda la tutela dei posti di lavoro e la volontà di evitare che l’azienda trasferisca le proprie attività altrove. La discussione sulla questione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle attività industriali e ai diritti dei lavoratori.
No alla delocalizzazione e sì alla tutela dei posti di lavoro. Questo, in sintesi, il contenuto dell’interrogazione parlamentare che nei prossimi giorni verrà depositata dall’onorevole Giulio Centemero (Lega). Al centro della vicenda il futuro di AlfaGomma, l’azienda di Vimercate campione.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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