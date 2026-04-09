Arrivati quasi alle mani Il caso in Parlamento tra i due dello stesso partito finisce malissimo

Nella discussione parlamentare, due esponenti dello stesso partito sono venuti quasi alle mani, scatenando un acceso alterco. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e ha acceso i riflettori sui contrasti interni al gruppo politico. Questi momenti di tensione si sono verificati durante un dibattito su questioni di rilievo, suscitando reazioni diverse tra gli altri membri e i commentatori pubblici.

Un clima sempre più incandescente, quello che si respira all’interno del partito, dove una vicenda apparentemente procedurale si è trasformata in un caso politico di primo piano. La scintilla è arrivata durante le votazioni per la Commissione Esteri, ma le conseguenze hanno travolto i rapporti interni, già segnati da tensioni e divisioni tra correnti. >> Malore in campo per il campione, la scoperta dopo la vittoria Tutto nasce dall’elezione di Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione, un risultato che ha sorpreso molti per il contributo inatteso di alcuni esponenti dem. Secondo quanto emerso, infatti, quattro voti favorevoli sarebbero arrivati proprio dal Pd, nonostante l’indicazione ufficiale fosse quella di astenersi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scoppia una furiosa lite tra due cantanti del Festival di Sanremo 2026: “Sono arrivati quasi alle mani”Restano due serate del Festival di Sanremo 2026 e i 30 big continuano a sfidarsi sul Palco dell’Ariston per ottenere la vittoria della 76esima...

Lite furiosa a Sanremo 2026 per la scaletta, “due cantanti sono quasi arrivati alle mani”In quello che più di qualcuno ha definito il Festival della noia, scoppia lo scaletta-gate.

Temi più discussi: Bucano una parete e trovano la cassaforte, ma il furto non riesce; DAZN: Lite Dumfries-Conte, come è nata. Poi l'insulto di Lautaro Martinez; GF Vip, Paola Caruso e Antonella Elia arrivano quasi alle mani: Viscida schifosa!; Milan arrivato a Napoli: il pullman passa e i tifosi restano a mani vuote | VIDEO CN24.

Lite furiosa a Sanremo 2026 per la scaletta, due cantanti sono quasi arrivati alle maniLa piccante indiscrezione sul Festival di Sanremo 2026 è stata lanciata da Niccolò e Tiziano Cedroni nel loro podcast Non prendete Appunti. Due artisti in gara si sarebbero scontrati per la posizione ... dilei.it

Sanremo 2026, l'ultima indiscrezione: «Due Big sono arrivati alle mani per la scaletta». Cosa è successo nella terza serataL'indiscrezione è arrivata da Niccolò e Tiziano Cedroni nel loro podcast Non prendete Appunti. Secondo quanto affermato dai due blogger, due cantanti in gara a Sanremo avrebbero avuto una pesante ... corriereadriatico.it

| Ci siamo quasi I tour bus e Louis sono arrivati a Bologna! © littlemarsfreak x.com

In Liguria si avvicina il traguardo delle 32 Case della Comunità. "Siamo arrivati a quasi 30 inaugurazioni. Ci manca poco per chiudere il cerchio. È un grandissimo risultato." "Case della Comunità e Ospedali della Comunità vanno in parallelo. Le due cose c - facebook.com facebook