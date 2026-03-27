Una proposta di legge sta attualmente esaminando all'Assemblea Regionale Siciliana prevede parcheggi gratuiti per i pazienti oncologici e dializzati negli ospedali dell'isola, mentre gli altri utenti potrebbero beneficiare di tariffe agevolate. La norma mira a regolamentare le modalità di accesso e i costi dei parcheggi nelle strutture sanitarie pubbliche, con l’obiettivo di garantire un servizio più accessibile a chi necessita di cure prolungate.

Parcheggi gratuiti negli ospedali siciliani per i pazienti oncologici e per i dializzati, e a prezzi ridotti per tutti gli altri utenti. È quanto prevede l’articolo 1 del ddl stralcio sulla sanità, attualmente in discussione a Sala d'Ercole, che dovrebbe essere votato la prossima settimana. La norma, che deriva da un emendamento del deputato M5S Carlo Gilistro, prevede la sosta totalmente gratuita per i pazienti oncologici che si recano in ospedale per sottoporsi a esami o a sedute di chemioterapia e per i soggetti che necessitano di terapia dialitica. È prevista inoltre l’introduzione di una tariffa calmierata, non superiore a 80 centesimi l’ora e, in ogni caso, non oltre 5 euro al giorno, per tutti gli altri utenti e per i parenti in visita ai degenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Parcheggi gratis e a prezzi ridotti negli ospedali, c'è una norma all'esame dell'Ars: "Occasione da non sprecare"

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