Venti di faida nell' area nord di Napoli | il figlio del boss Lo Russo ferito in un agguato

Nell’area nord di Napoli si sono verificati nuovi episodi di violenza legati a conflitti tra gruppi criminali. Un uomo, ritenuto legato al clan Lo Russo, è stato ferito durante un agguato avvenuto in un quartiere della zona. Gli episodi più recenti si sono susseguiti in diverse frazioni, coinvolgendo anche altri soggetti e portando a un aumento delle tensioni tra le fazioni rivali. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi.

Venti di faida soffiano sempre più forti tra le strade dell’area nord di Napoli. Dopo gli ultimi, recentissimi fatti di sangue registrati a Secondigliano e Scampia, anche la zona di Miano sembra pronta a trasformarsi in una polveriera. Un allarme scaturito da quanto avvenuto la scorsa notte. A incrociare il fuoco dei killer è stato infatti un uomo dal cognome a dir poco ingombrante: Vincenzo Lo Russo, 33 anni, una sfilza di precedenti penali alle spalle e, soprattutto, figlio del boss Domenico Lo Russo. Le indagini sull’agguato nel quale è rimasto gravemente ferito il rampollo della mala di Miano sono adesso condotte dai carabinieri, i quali nutrono parecchi dubbi sulla versione fornita nell’immediatezza dei fatti.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Venti di faida nell'area nord di Napoli: il figlio del boss Lo Russo ferito in un agguato Venti di faida nell'area nord di Napoli: il figlio del boss Lo Russo ferito in un agguato Notizie correlate Napoli, ferito con 5 colpi di pistola il nipote del boss Lo Russo: “Volevano rapinarmi”Ricoverato nella notte il nipote del capoclan Lo Russo di Miano: ferito da 5 proiettili, ha raccontato di un tentativo di rapina a Marianella. Agguato a Castello di Cisterna: ferito figlio del boss, proiettile a pochi centimetri dal cuoreTommaso Rega, 37 anni, figlio del boss Giovanni "Coscia Storta", vittima di un agguato; è ricoverato al Cardarelli in condizioni critiche. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, blitz nel centro demolizioni a Secondigliano: trovato un arsenale, arrestato 29enne; Meteo, maltempo in arrivo: venti e mareggiate al Sud; Mistero a Ponticelli: ventenne ucciso all’alba in un agguato; Faida di Platì (RC). Carabinieri fermano 5 persone indagate di omicidio. Venti di faida nell'area nord di Napoli: il figlio del boss Lo Russo ferito in un agguatoVenti di faida soffiano sempre più forti tra le strade dell’area nord di Napoli. Dopo gli ultimi, recentissimi fatti di sangue registrati a Secondigliano e Scampia, anche la zona ... ilmattino.it Meteo: Venti forti, tra poco raffiche di burrasca colpiranno molte regioniAvviso meteo: tra poco l'Italia verrà sferzata da raffiche di burrasca che potranno raggiungere i 90 km/h su alcune zone. Anche nel corso del weekend le condizioni meteo si manterranno alquanto ... ilmeteo.it Venti di faida nell'area nord di Napoli: il figlio del boss Lo Russo ferito in un agguato facebook Torna il maltempo con venti di burrasca e mareggiate e in 9 regioni scatta l'allerta gialla x.com