Il Bologna sbatte sul muro del Cagliari al Dall' Ara termina 0-0

Nel match della 35esima giornata di Serie A disputato al Dall'Ara, il Bologna e il Cagliari sono finiti in parità senza reti. I padroni di casa hanno tentato di sbloccare il risultato, ma hanno trovato davanti a loro una difesa compatta dei sardi. Il Cagliari, con questo punto, si avvicina alla salvezza, mentre il Bologna non riesce a ottenere i tre punti per migliorare la posizione in classifica.

BOLOGNA - Il Bologna sbatte sul muro di un Cagliari, che ora è ad un passo dalla salvezza. Gli uomini di Vincenzo Italiano non vanno oltre un pareggio a reti bianche contro i sardi nel match del Dall'Ara, valevole per la 35esima giornata di Serie A. Pronti, via e la formazione ospite segna subito con Dossena, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di partenza di Deiola. Dopo l'episodio in avvio, i ritmi di gioco risultano piuttosto bassi, probabilmente anche a causa del caldo. Al 17' Esposito fa una bella sponda per Deiola, che calcia verso la porta e sfiora il palo. La prima conclusione dei padroni di casa arriva al 26' con Bernardeschi, che trova la deviazione in corner di Caprile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna sbatte sul muro del Cagliari, al Dall'Ara termina 0-0 Notizie correlate Bologna-Cagliari: scontro per l’Europa o la salvezza al Dall’Ara? Cosa scoprirai Come può il tridente di Italiano garantire il settimo posto? Chi sarà l'uomo chiave per la salvezza matematica del Cagliari? Quali... Bologna-Cagliari 0-0, l’emozione è tutta per Alex Zanardi. Striscioni e applausi senza fine al Dall’AraBologna, 3 maggio 2026 – C’è soltanto il sole ad illuminare il campo del Dall’Ara. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Bologna non entra in campo, va sotto 2-0 contro la Roma e prende i fischi del Dall'Ara: la reazione non basta; Il Bologna affonda in casa contro la Roma, fischi dai tifosi; Italiano: Sono dispiaciuto, stiamo deludendo sotto vari aspetti; La Roma sbanca Bologna e resta in corsa per la Champions. Il Bologna sbatte sul muro del Cagliari, al Dall’Ara termina 0-0BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna sbatte sul muro di un Cagliari, che ora è ad un passo dalla salvezza. Gli uomini di Vincenzo Italiano non vanno oltre un ... italpress.com Anche Bologna-Cagliari finisce senza reti: è il terzo 0-0 di fila in Serie A! Fischi al Dall'AraAncora un pari e nessun gol nella trentacinquesima giornata di Serie A: Italiano torna a muovere la classifica dopo due giornate, Pisacane ipoteca la salvezza ... corrieredellosport.it Anche Bologna-Cagliari finisce senza reti: è il terzo 0-0 di fila in Serie A! Fischi al Dall'Ara - facebook.com facebook Anche #BolognaCagliari finisce senza reti: è il terzo 0-0 di fila in Serie A! Fischi al Dall'Ara x.com