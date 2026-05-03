Il match tra Bologna e Cagliari si presenta come una sfida cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma ugualmente importanti. La formazione di casa punta a consolidare la sua posizione in zona europea, mentre gli ospiti cercano di ottenere i punti necessari per la salvezza matematica. La partita si svolge al Dall’Ara, con attenzione rivolta ai protagonisti che potrebbero fare la differenza in questa fase finale della stagione.

? Cosa scoprirai Come può il tridente di Italiano garantire il settimo posto?. Chi sarà l'uomo chiave per la salvezza matematica del Cagliari?. Quali incastri tattici userà Pisacane per neutralizzare il Bologna?. Cosa accadrà alle speranze europee dei rossoblù in caso di pareggio?.? In Breve Bologna punta al settimo posto per accedere alla Conference League via Inter.. Cagliari vanta otto punti di vantaggio sulla Cremonese per la salvezza.. Modulo 4-3-3 per Italiano con Orsolini, Castro e Dominguez nel tridente.. Schieramento 4-3-2-1 per Pisacane con Mendy riferimento centrale in attacco.. Il Bologna affronta il Cagliari alle ore 12.30 di domenica 3 maggio allo Stadio Renato Dall’Ara per una sfida che accende obiettivi opposti in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna-Cagliari: scontro per l’Europa o la salvezza al Dall’Ara

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