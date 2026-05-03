Un pranzo tra familiari e amici si è concluso con una tragedia in un ristorante di Montelupo Fiorentino. Un uomo di 85 anni ha accusato un malore, e un cameriere ha tentato di aiutarlo portandogli un boccone di traverso. Nonostante i soccorsi immediati, l’anziano è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Montelupo Fiorentino, 3 maggio 2026 – Un pranzo iniziato in serenità tra familiari e amici si è trasformato ben presto in tragedia. È accaduto durante la festività del Primo Maggio, venerdì scorso, in un ristorante nella campagna di Montelupo Fiorentino. Erano circa le 14.30, infatti, quando un uomo di 85 anni che stava pranzando nel locale insieme a parenti e amici, ha iniziato ad avere evidenti problemi respiratori a causa di un boccone di cibo andato di traverso. Di fronte alla scena di terrore che si stava consumando davanti ai loro occhi, le persone che erano sedute a tavola insieme all’uomo hanno subito lanciato l’allarme. Il primo ad intervenire è stato un membro del personale del locale, che pochi secondi dopo l’accaduto ha provato la manovra di disostruzione per cercare di liberare le vie aeree dell’anziano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il boccone di traverso e i soccorsi disperati. Morto al ristorante, un cameriere ha provato a salvare l’85enne

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