A Como, nel corso di cinque mesi, oltre 200 persone senza fissa dimora sono state ospitate e assistite grazie al Piano Freddo. L'intervento ha visto coinvolti più di 500 volontari, impegnati quotidianamente nell'accoglienza e nelle cure. Il bilancio di questa iniziativa evidenzia l'impegno della comunità locale nell'affrontare il fenomeno della marginalità durante la stagione più fredda.

Como, 3 maggio 2026 – Sono 200 le persone senza dimora accolte nell'ambito del Piano Freddo che si lascia alle spalle cinque mesi di lavoro e assistenza, garantita da oltre 500 volontari. Iniziato il 1° dicembre scorso, il progetto è proseguito per 172 notti, garantendo riparo notturno a persone che vivono per strada, e che non avrebbero trovato riparo nei dormitori e nelle strutture permanenti. Il Piano freddo, infatti, durante i mesi invernali si aggiunge a quanto già attivo in città, e viene realizzato grazie alla collaborazione tra le realtà appartenenti a Vicini di Strada, l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Como, di cui è capofila il Comune di San Fermo della Battaglia, il Comune di Como e la Provincia di Como.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il bilancio del Piano freddo a Como: 200 persone senza fissa dimora curate e accudite da un esercito di 500 volontari

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