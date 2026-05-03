Igli Tare | Lotito si addormentava durante le trattative poi di colpo si svegliava | un milione no

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista, l’ex direttore sportivo della Lazio ha condiviso un episodio riguardante il presidente della società. Ha spiegato che durante le trattative, il presidente si addormentava improvvisamente e si svegliava di colpo, rifiutando spesso proposte di circa un milione di euro. Tare ha anche ricordato di sapere esattamente quando il presidente si sarebbe addormentato, osservando i momenti in cui si fermava durante le riunioni.

L'ex direttore sportivo della Lazio Tare ha raccontato un aneddoto su Lotito: "sapevo il momento in cui lui a un certo punto si sarebbe addormentato davanti alla gente. Io dicevo di continuare".🔗 Leggi su Fanpage.it

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