Igli Tare | Lotito si addormentava durante le trattative poi di colpo si svegliava | un milione no
Durante un’intervista, l’ex direttore sportivo della Lazio ha condiviso un episodio riguardante il presidente della società. Ha spiegato che durante le trattative, il presidente si addormentava improvvisamente e si svegliava di colpo, rifiutando spesso proposte di circa un milione di euro. Tare ha anche ricordato di sapere esattamente quando il presidente si sarebbe addormentato, osservando i momenti in cui si fermava durante le riunioni.
L'ex direttore sportivo della Lazio Tare ha raccontato un aneddoto su Lotito: "sapevo il momento in cui lui a un certo punto si sarebbe addormentato davanti alla gente. Io dicevo di continuare".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Lotito sospende le trattative per il nuovo contratto della Lazio fino a giugno 2026.Lotito sospende le trattative per il nuovo contratto della Lazio fino a giugno 2026.
Lancia la moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti sul colpo. Una vicina: “Ho sentito le sue urla, poi l’ho vista cadere”Bisceglie, 15 aprile 2026 – Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, entrambi sono morti sul colpo.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Tare: Allegri intelligente, Modric rimarrà. Lotito? Geniale, ma si addormentava sempre; Tare ricorda l'esperienza alla Lazio: Lotito geniale nel fare scelte forti, si addormentava durante le trattative e intervenivo io; Tare racconta Lotito: Era geniale ma si addormentava durante le trattative; Tare rivela: Quando Lotito scelse di far allenare la Lazio a Simone Inzaghi….
Igli Tare: Lotito si addormentava durante le trattative, poi di colpo si svegliava: un milione noL'ex direttore sportivo della Lazio Tare ha raccontato un aneddoto su Lotito: sapevo il momento in cui lui a un certo punto si sarebbe addormentato ... fanpage.it
Tare racconta Lotito: Era geniale ma si addormentava durante le trattativeIl ds racconta della genialità del presidente e delle sue particolarità: Dormiva nelle trattative e si svegliava quando si parlava di soldi. derbyderbyderby.it
Insomma, secondo Igli Tare noi in rosa avremmo dovuto avere Kvicha Kvaratskhelia, Gonzalo Higuain e Michael Olise. Tutti insieme. Tutti "affari sfumati all'ultimo" Avevamo il miglior ds del mondo ma non lo sapevamo a quanto pare - facebook.com facebook
"Il futuro di Modric Penso che potrebbe scegliere con il cuore, secondo me rimarrà ancora con il Milan". Igli Tare, direttore sportivo rossonero, in una lunga intervista a Dazn ha toccato diversi argomenti, tra cui anche il rinnovo del centrocampista: il suo contrat x.com