Lotito sospende le trattative per il nuovo contratto della Lazio fino a giugno 2026

Il presidente della Lazio ha annunciato la sospensione delle trattative per il rinnovo del contratto del club fino a giugno 2026. La decisione riguarda tutte le trattative in corso e si riferisce alla gestione delle future relazioni contrattuali. La scelta è stata comunicata ufficialmente e implica che non ci saranno ulteriori colloqui in questa fase.

"> Nuove sfide per la Lazio: decisioni congelate. ROMA, ITALIA – 09 OTTOBRE: Nicolò Rovella, Mario Gila e Claudio Lotito partecipano all’inaugurazione del nuovo store della SS Lazio il 09 ottobre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi – SS LazioGetty Images) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha messo in pausa tutte le decisioni riguarda i nuovi contratti e il futuro dell’allenatore Maurizio Sarri fino a giugno. Quest’attesa strategia potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del club, in un momento cruciale per la squadra. Nei prossimi mesi, si deciderà il budget e i piani per i Biancocelesti, la cui migliore opportunità di qualificazione per una competizione UEFA sembra essere attraverso la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lotito sospende le trattative per il nuovo contratto della Lazio fino a giugno 2026. Articoli correlati Igor Tudor riparte dal Tottenham: contratto con il club londinese fino a giugno 2026Londra, 13 febbraio 2026 – Nuova avventura per Igor Tudor, che sarà il nuovo allenatore del Tottenham. Leggi anche: Il nuovo stadio, le firme contro Lotito, i tifosi in sciopero: la Lazio nel ciclone #Lotito: mercato Lazio in arrivo a gennaio #Lazio #Shorts