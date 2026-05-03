In attesa di capire quali elementi di indagine sono alla base del movente sessuale ipotizzato dalla Procura di Pavia nelle accuse ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, spuntano vecchi post che l'amico di Marco Poggi aveva scritto su un forum dedicato alla seduzione. Messaggi a nome "Andreas", questo il suo nickname, e che risalgono per esempio al 30 novembre 2010, quando Sempio commentava una citazione di Francesco Alberoni. "L'unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20. Da quando ne...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I vecchi post di Sempio sul forum di seduzione: "Ossessionato da una ragazza"

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Panoramica sull’argomento

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Montanari è ossessionato. Vede fascismo e Meloni ovunque. Se non rappresentasse una importante Istituzione Accademica ci sarebbe solo da ridere. All’odio che una certa sinistra anche ieri ha provato a fomentare nelle piazze ha già risposto il sorriso che G - facebook.com facebook

Caro Carlo, dovresti conoscere la mia storia di lunghissima militanza politica, mi sono sempre misurata con voti e preferenze a partire da anni in cui tu dovevi ancora scoprire l’amore per la politica (cioè prima che Matteo Renzi ti facesse ministro). In ogni caso x.com