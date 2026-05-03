I vecchi post di Sempio sul forum di seduzione | Ossessionato da una ragazza

Da iltempo.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di capire quali elementi di indagine sono alla base del movente sessuale ipotizzato dalla Procura di Pavia nelle accuse ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, spuntano vecchi post che l'amico di Marco Poggi aveva scritto su un forum dedicato alla seduzione. Messaggi a nome "Andreas", questo il suo nickname, e che risalgono per esempio al 30 novembre 2010, quando Sempio commentava  una citazione di  Francesco Alberoni. "L'unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20. Da quando ne...🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - I vecchi post di Sempio sul forum di seduzione: "Ossessionato da una ragazza"

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Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: "Io ossessionato da una ragazza"I messaggi firmati "Andreas" su un forum di seduzione tornano al centro dell’attenzione sul delitto di Garlasco.

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Panoramica sull’argomento

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