I vecchi post di Sempio sul forum di seduzione | Ossessionato da una ragazza
In attesa di capire quali elementi di indagine sono alla base del movente sessuale ipotizzato dalla Procura di Pavia nelle accuse ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, spuntano vecchi post che l'amico di Marco Poggi aveva scritto su un forum dedicato alla seduzione. Messaggi a nome "Andreas", questo il suo nickname, e che risalgono per esempio al 30 novembre 2010, quando Sempio commentava una citazione di Francesco Alberoni. "L'unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20. Da quando ne...🔗 Leggi su Iltempo.it
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Panoramica sull’argomento
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Montanari è ossessionato. Vede fascismo e Meloni ovunque. Se non rappresentasse una importante Istituzione Accademica ci sarebbe solo da ridere. All’odio che una certa sinistra anche ieri ha provato a fomentare nelle piazze ha già risposto il sorriso che G - facebook.com facebook
Caro Carlo, dovresti conoscere la mia storia di lunghissima militanza politica, mi sono sempre misurata con voti e preferenze a partire da anni in cui tu dovevi ancora scoprire l’amore per la politica (cioè prima che Matteo Renzi ti facesse ministro). In ogni caso x.com