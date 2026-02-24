Prevenire le dipendenze ricostruendo relazioni si conclude Scelgo il gioco che fa bene alla salute
Il progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute” nasce per ridurre le dipendenze attraverso attività che rafforzano le relazioni e promuovono il benessere. Durante un anno, operatori e partecipanti hanno organizzato laboratori di arte e momenti di incontro tra Palermo e Altofonte. La scelta di strumenti creativi e sociali mira a offrire alternative positive alle dipendenze. Il percorso si è concluso, lasciando spazio a nuovi progetti di prevenzione.
Prevenire le dipendenze partendo dal gioco, dall’arte e dalle relazioni. È questo l’obiettivo del progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute”, appena concluso dopo dodici mesi di attività tra Palermo e Altofonte. Il percorso ha coinvolto direttamente 50 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in laboratori settimanali di teatro e parkour con arti marziali, sperimentando disciplina, ascolto, gestione delle emozioni e lavoro di gruppo. Accanto a loro 50 studenti delle scuole superiori hanno preso parte a percorsi formativi con psicologi, psichiatri ed esperti del comportamento, affrontando in modo diretto e consapevole i temi delle dipendenze da sostanze, da tecnologia e del disagio relazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Spaghetti di verdure: la ricetta light e saporita che accende il palato e fa bene alla saluteGli spaghetti di verdure rappresentano un’alternativa salutare e gustosa alla pasta tradizionale.
Il cinema fa bene alla salute, aumentano le visite alla prostata: “Boom dopo il film di Checco Zalone”Il film di Checco Zalone ha spinto molte persone a prenotare controlli alla prostata, causando un aumento delle visite mediche.