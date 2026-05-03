I soldati ucraini usano un drone per salvare un cane e un gatto finiti sulla prima linea durante la guerra con la Russia

A Kupyansk, città della regione di Kharkiv coinvolta in intensi combattimenti tra le forze ucraine e quelle russe, un drone è stato impiegato per recuperare un cane e un gatto che si trovavano nelle aree di combattimento. Gli animali, che vivevano vicino alle truppe nelle posizioni avanzate, si erano allontanati troppo da poter essere recuperati manualmente. L'uso del drone ha permesso di riunire gli animali con i loro addestratori.

A Kupyansk, una città nella regione di Kharkiv teatro di durissimi scontri tra Ucraina e Russia, sono stati salvati con l'uso di un drone un cane e un gatto: vivevano a fianco delle truppe ucraine nelle posizioni avanzate ma si erano allontanati troppo per essere recuperati fisicamente dai soldati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Russia, le vedove dei soldati morti in guerra usano l’AI per l’ultimo saluto – Il videoÈ sempre più diffuso l’utilizzo dell’AI nella creazione di video, con uno scopo decisamente terapeutico: quello di permettere alle persone che hanno... Soldati ucraini in prima linea senza cibo e acqua, la denuncia di mogli e figlie: “Costretti a bere neve sciolta”Due donne, rispettivamente moglie e figlia di due soldati ucraini, hanno denunciato sui social le condizioni in cui sono costretti i loro cari e... Contenuti e approfondimenti Si parla di: I soldati ucraini usano un drone per salvare un cane e un gatto finiti sulla prima linea durante la guerra con la Russia. Guerra Ucraina Russia, Trump: Conflitto duro, ma credo che lo risolveremoLo ha detto il presidente americano Donald Trump. Intanto secondo Zelensky gli attacchi condotti con droni iraniani contro le infrastrutture petrolifere russe hanno provocato danni per sette miliardi ... tg24.sky.it Ucraina, Musk spegne Starlink e manda nel panico i soldati russi. Ferito a Mosca il numero due dell’intelligence Vadim AlekseevDopo essere stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca Vadim Alekseev, il numero due del Gru, l’intelligence militare russa, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Nato nella regione ... blitzquotidiano.it