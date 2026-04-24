Soldati ucraini in prima linea senza cibo e acqua la denuncia di mogli e figlie | Costretti a bere neve sciolta

Due donne, rispettivamente moglie e figlia di soldati ucraini, hanno condiviso sui social media una denuncia riguardo alle condizioni dei militari in prima linea. Hanno riferito che i soldati sono senza cibo e acqua e sono costretti a bere pioggia e neve per sopravvivere. La testimonianza evidenzia la difficoltà delle truppe sul campo e la mancanza di risorse essenziali.

Due donne, rispettivamente moglie e figlia di due soldati ucraini, hanno denunciato sui social le condizioni in cui sono costretti i loro cari e altri militari in prima linea: "Senza cibo e acqua, costretti a bere pioggia e neve".🔗 Leggi su Fanpage.it

Il racconto di una donna ucraina commuove la traduttrice: Il soldato russo le ha lasciato una pallo

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Panoramica sull’argomento

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