Russia le vedove dei soldati morti in guerra usano l’AI per l’ultimo saluto – Il video

In Russia, alcune vedove di soldati deceduti in guerra hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per realizzare video che rendano loro omaggio ai propri cari. Questa pratica, sempre più diffusa, permette di ricreare immagini e messaggi di commiato tramite tecnologie avanzate. I video vengono condivisi online, offrendo un modo innovativo per onorare la memoria dei militari scomparsi attraverso strumenti digitali.

È sempre più diffuso l’utilizzo dell’ AI nella creazione di video, con uno scopo decisamente terapeutico: quello di permettere alle persone che hanno perduto i loro cari nella guerra tra Russia e Ucraina di poterli rivedere e, qualche volta, anche salutare per l’ultima volta, quando è stata negata loro la possibilità di un addio di persona. Così la BBC Russia ha analizzato come molte vedove russe di soldati morti in Ucraina trovano conforto grazie all’AI. Si stima che i soldati che non hanno più fatto ritorno dal fronte siano 200.000. I video per salutare o ricordare i propri cari. Parte tutto da una fotografia, scattata durante un matrimonio, o a un compleanno o a una ricorrenza speciale.🔗 Leggi su Open.online

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