I pronostici di domenica 8 febbraio | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Domani si giocano diverse partite importanti in tutta Europa, tra cui Bologna-Parma alle 12:30. La squadra di Italiano sta attraversando un momento difficile, e una vittoria potrebbe aiutare i rossoblù a risollevarsi. I tifosi sono in attesa di risposte concrete sul campo, mentre le altre leghe continuano con le loro sfide.

I pronostici di domenica 8 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con la sfida tra Bologna e Parma: Italiano sta vivendo il suo periodo più complicato da quando è seduto sulla panchina dei rossoblù, e una vittoria sarebbe fondamentale per ritrovare fiducia in attesa di tempi migliori. La difesa però fa acqua da tutte le partite e non è da escludere che anche il Parma possa approfittarne. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La domenica di calcio si apre con un match importante tra Torino e Lecce.

