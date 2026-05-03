I numeri della stagione di De Bruyne al Napoli spiegano il dilemma sul suo futuro sul mercato

La prima stagione di Kevin De Bruyne con il Napoli si è conclusa con un bilancio caratterizzato da alcuni aspetti positivi e altre difficoltà, principalmente legate agli infortuni che hanno limitato la sua presenza in campo. I numeri raccolti durante l’anno forniscono uno spaccato chiaro sulla sua effettiva performance e sui possibili sviluppi futuri, creando un dibattito sul suo eventuale proseguimento con il club o sulla possibilità di un trasferimento.

? In Sintesi Il primo anno di Kevin De Bruyne al Napoli si chiude con un bilancio in chiaroscuro, pesantemente condizionato dagli infortuni. Il trequartista belga ha saltato il 54% della stagione (19 giornate su 35), limitando il suo impatto a 5 reti complessive. Nonostante i dati avanzati confermino una qualità tecnica superiore (84,9% di precisione passaggi e 17 occasioni create), la mancanza di continuità atletica ha aperto una profonda riflessione in vista del calciomercato estivo. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e vorrebbe restare, ma il suo pesante ingaggio rappresenta un ostacolo. Con una valutazione crollata a 10...🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - I numeri della stagione di De Bruyne al Napoli spiegano il dilemma sul suo futuro sul mercato Notizie correlate Leggi anche: Napoli, decisione irremovibile di De Bruyne: il belga ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro Leggi anche: Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alla ricerca del vero De Bruyne: i numeri della stagione; Sorriso De Bruyne, riecco i bonus: oltre l'assist arriva anche il primo gol su azione; De Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuro; Napoli-Cremonese 4-0, goleada azzurra con super De Bruyne. Champions blindata, scudetto Inter rimandato. De Bruyne verso la panchina: i numeri del momentoForzAzzurri.net - De Bruyne verso la panchina: i numeri del momento Il momento di Kevin De Bruyne è diventato uno dei temi più delicati in casa Napoli. Dopo la sconfitta ... forzazzurri.net De Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuroNel pari di Como, il Napoli ha visto sfiorire l’ex Manchester City, fra i peggiori del match del Sinigaglia. Ora Conte e De Laurentiis si interrogano per la prossima stagione. msn.com Se giochi a 70 metri dalla porta, il problema non può mai essere Kevin De Bruyne. Questa assurdità mi fa venire in mente la seconda stagione di Benitez. Ve lo ricordate il rendimento di Albiol, Koulibaly e Jorginho con lo spagnolo in panchina. Completamente - facebook.com facebook Del Genio difende De Bruyne e Hojlund: "Cosa potevano fare 0,6xG, serve altro calcio..." x.com