I numeri della stagione di De Bruyne al Napoli spiegano il dilemma sul suo futuro sul mercato

Da napolissimo.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima stagione di Kevin De Bruyne con il Napoli si è conclusa con un bilancio caratterizzato da alcuni aspetti positivi e altre difficoltà, principalmente legate agli infortuni che hanno limitato la sua presenza in campo. I numeri raccolti durante l’anno forniscono uno spaccato chiaro sulla sua effettiva performance e sui possibili sviluppi futuri, creando un dibattito sul suo eventuale proseguimento con il club o sulla possibilità di un trasferimento.

? In Sintesi Il primo anno di Kevin De Bruyne al Napoli si chiude con un bilancio in chiaroscuro, pesantemente condizionato dagli infortuni. Il trequartista belga ha saltato il 54% della stagione (19 giornate su 35), limitando il suo impatto a 5 reti complessive. Nonostante i dati avanzati confermino una qualità tecnica superiore (84,9% di precisione passaggi e 17 occasioni create), la mancanza di continuità atletica ha aperto una profonda riflessione in vista del calciomercato estivo. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e vorrebbe restare, ma il suo pesante ingaggio rappresenta un ostacolo. Con una valutazione crollata a 10...🔗 Leggi su Napolissimo.it

i numeri della stagione di de bruyne al napoli spiegano il dilemma sul suo futuro sul mercato
© Napolissimo.it - I numeri della stagione di De Bruyne al Napoli spiegano il dilemma sul suo futuro sul mercato

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, decisione irremovibile di De Bruyne: il belga ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro

Leggi anche: Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Alla ricerca del vero De Bruyne: i numeri della stagione; Sorriso De Bruyne, riecco i bonus: oltre l'assist arriva anche il primo gol su azione; De Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuro; Napoli-Cremonese 4-0, goleada azzurra con super De Bruyne. Champions blindata, scudetto Inter rimandato.

bruyne i numeri della stagioneDe Bruyne verso la panchina: i numeri del momentoForzAzzurri.net - De Bruyne verso la panchina: i numeri del momento Il momento di Kevin De Bruyne è diventato uno dei temi più delicati in casa Napoli. Dopo la sconfitta ... forzazzurri.net

bruyne i numeri della stagioneDe Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuroNel pari di Como, il Napoli ha visto sfiorire l’ex Manchester City, fra i peggiori del match del Sinigaglia. Ora Conte e De Laurentiis si interrogano per la prossima stagione. msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.