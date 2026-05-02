Bendati per tutto il viaggio picchiati così forte da perdere conoscenza due volte | Avila e Abukeshek in Israele interrogati da Servizi e giudici

Due persone sono state interrogate in Israele dai Servizi e dai giudici: una è stata bendata per tutto il viaggio, l’altra trascinata a faccia in giù sul pavimento e picchiata così violentemente da perdere conoscenza due volte. Sono stati riscontrati lividi sul volto, in particolare vicino all’occhio sinistro, e alcuni movimenti risultano limitati a causa del dolore. La vicenda riguarda presunti abusi durante l’interrogatorio.

Uno trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte: i lividi sono sul volto, compresa l’area intorno all’occhio sinistro: alcuni movimenti sono limitati dal dolore. L’altro bendato e con le mani legate, costretto a rimanere sdraiato a faccia in giù sul pavimento per tutte le lunghe ore di navigazione da Creta a Israele, dal momento della cattura fino alla mattina di sabato: sul volto e sulle mani compaiono i lividi. E’ la storia di Thiago Avila e Said Abukeshek, i due dirigenti della Global Sumud Flotilla, sequestrati in acque internazionali dalla Marina israeliana. A riferire i loro...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bendati per tutto il viaggio, picchiati così forte da perdere conoscenza due volte”: Avila e Abukeshek in Israele, interrogati da Servizi e giudici Notizie correlate Flotilla, attivisti interrogati in Israele: “Picchiati fino a perdere i sensi”Le avvocate Patrizia Corpina, Francesca Cancellaro, Tatiana Montella, Sonia Randazzo, Serena Romano, Maria Cristina Cecchini chiedono al Procuratore... Leggi anche: Flotilla, Saif Abukeshek e Thiago Àvila fermati da Israele: ecco perché rischiano di più. L’analisi dell’inviato del Fatto Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bendati in mezzo al bosco-museo. Rossini Art Site riapre alla grande; Cantieri fermi e finanziamenti persi: si governa con gli occhi bendati; Terzo Settore: tutte le novità per le associazioni e i giovani in Valle d'Aosta; Tutto quello che sappiamo su GDQ Europe. Nuova gara di cappuccino... ma questa volta a occhi bendati 15 anni di esperienza vs 8 mesi. Le rivalità al Bar Triolo sono serie così. Chi pensi abbia vinto, Cocco o Max Scrivilo nei commenti - facebook.com facebook