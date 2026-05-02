Due uomini sono stati portati in Israele e interrogati da Servizi e giudici. Uno di loro è stato trascinato a faccia in giù sul pavimento e colpito con violenza, perdendo conoscenza due volte. Sono stati riscontrati lividi sul volto, soprattutto intorno all’occhio sinistro, e alcuni movimenti risultano limitati dal dolore. Le autorità stanno conducendo approfondimenti sul trattamento subito durante l’interrogatorio.

Uno trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte: i lividi sono sul volto, compresa l’area intorno all’occhio sinistro: alcuni movimenti sono limitati dal dolore. L’altro bendato e con le mani legate, costretto a rimanere sdraiato a faccia in giù sul pavimento per tutte le lunghe ore di navigazione da Creta a Israele, dal momento della cattura fino alla mattina di sabato: sul volto e sulle mani compaiono i lividi. E’ la storia di Thiago Avila e Said Abukeshek, i due dirigenti della Global Sumud Flotilla, sequestrati in acque internazionali dalla Marina israeliana. A riferire i loro...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bendati per tutto il viaggio, picchiati così forte da perdere conoscenza due volte”: Avila e Abukeshek sono in Israele, interrogati da Servizi e giudici

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Nuova gara di cappuccino... ma questa volta a occhi bendati 15 anni di esperienza vs 8 mesi. Le rivalità al Bar Triolo sono serie così. Chi pensi abbia vinto, Cocco o Max Scrivilo nei commenti - facebook.com facebook