i giovani siano protagonisti della politica

Un candidato ha annunciato la propria candidatura con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella vita politica. Ha sottolineato che spesso i giovani si trovano a essere spettatori invece di protagonisti, a causa di una diffusa sfiducia. La sua decisione nasce dalla volontà di superare questa distanza e di cercare di portare un cambiamento dall’interno del sistema politico.

"Mi candido perché non accetto che i giovani restino spettatori della politica. Esiste una distanza reale, fatta di sfiducia, ma proprio per questo credo sia necessario mettersi in gioco e provare a cambiare le cose dall’interno". A parlare è la ventenne Giulia Maria Pennesi (nella foto), scesa in campo con Forza Italia alle imminenti amministrative, a sostegno di Sandro Parcaroli. "Studio Filosofia all’Università di Macerata – si presenta –. Sono nata ad Ancona, ma cresciuta qui, in questa città a cui sono profondamente legata e dove ho deciso di restare per costruire il mio futuro. Ho scelto Forza Italia perché ne condivido i valori. Una visione liberale, europeista e garantista, che mette al centro la persona, la libertà e la responsabilità individuale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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