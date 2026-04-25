25 Aprile a Grottaminarda | i giovani protagonisti della memoria e della pace
Sono tutti vincitori i partecipanti al 1° Concorso Letterario "Osvaldo Sanini" indetto dal Comune di Grottaminarda: attestato di merito per l’impegno quale “Cittadino Attivo” a ciascuno di loro ed un unico voucher direttamente all'Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino" per l'acquisto di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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