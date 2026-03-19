Giornate FAI di Primavera 2026 i 10 luoghi aperti più belli da visitare il 21 e 22 marzo e come partecipare

Durante le Giornate FAI di Primavera 2026, che si svolgeranno il 21 e 22 marzo, sarà possibile visitare, su prenotazione e con contributo libero, 780 luoghi in Italia normalmente chiusi al pubblico. Tra le mete più interessanti, ci sono monumenti, palazzi storici e siti di particolare valore architettonico e culturale. La partecipazione avviene attraverso prenotazioni specifiche per ogni sito.

Giornate FAI di Primavera 2026: sabato 21 e domenica 22 marzo sarà possibile visitare su prenotazione e con contributo libero, 780 luoghi d'Italia solitamente chiusi al pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 città. L'elenco dei luoghi del cuore in CalabriaBen 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di...

Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 cittàBen 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di...

Tutto quello che riguarda Giornate FAI di Primavera 2026 i 10...

Temi più discussi: 21 e 22 marzo 2026 la XXXIV edizione delle Giornate Fai di primavera; Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera; Tornano le Giornate FAI di Primavera: i luoghi aperti in Lombardia; Giornate FAI di Primavera.

Giornate FAI di Primavera 2026, i 10 luoghi aperti più belli da visitare il 21 e 22 marzo e come partecipareGiornate FAI di Primavera 2026: sabato 21 e domenica 22 marzo sarà possibile visitare su prenotazione e con contributo libero, 780 luoghi d'Italia solitamente ... fanpage.it

Giornate FAI di Primavera: appuntamento con la bellezza il 21 e 22 marzoTornano il 21 e 22 marzo le giornate FAI di primavera: due giorni di visite in tutta Italia in 780 luoghi di solito chiusi e non accessibili. tgcom24.mediaset.it

MattinaRai1. . Sabato e domenica prossimi, 21 e 22 marzo, tornano le Giornate FAI - di Primavera, il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, giunto alla 34esima edizione. Ci anticipa cosa poter visitare Federica Armira - facebook.com facebook

18 marzo 1848 Iniziano le cinque giornate di Milano: il popolo insorge contro gli austriaci di Radetzky x.com