I falsi invalidi ora sono digitali | così Telegram e TikTok insegnano a fregare l’Inps

Negli ultimi tempi, sono emerse nuove modalità con cui alcune persone cercano di ottenere illegittimamente benefici dall'Inps, sfruttando strumenti digitali come Telegram e TikTok. Sono stati diffusi metodi e tutorial che insegnano come falsificare documenti o comportarsi in modo da sembrare invalidi, evitando così controlli e verifiche. Le autorità stanno monitorando le pratiche illegali, mentre le piattaforme sono chiamate a intervenire per bloccare i contenuti che facilitano queste truffe.

imenticate il “finto cieco” smascherato mentre guida o il dipendente in carrozzina che fuori dall’ufficio cammina senza problemi. Quelle storie, per anni, hanno riempito le cronache sulle truffe all’Inps. Oggi il fenomeno ha cambiato pelle: più sofisticato, meno visibile, soprattutto digitale. Panorama è in grado di ricostruire l’emergere di una nuova filiera, quella dei “falsi invalidi digitali”. Non più episodi isolati, ma un sistema che nasce e si alimenta online. Canali Telegram, video YouTube, reel Instagram, forum: una rete che insegna linguaggio tecnico, soglie percentuali, patologie tabellari, iter, aggravamenti e ricorsi. Un vero e proprio manuale diffuso che rischia di trasformare un diritto in strategia.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I falsi invalidi ora sono digitali: così Telegram e TikTok insegnano a fregare l’Inps Notizie correlate Falsi invalidi e certificati truccati: 3 arresti per truffe all’Inps da oltre 200mila euroMedici compiacenti firmavano certificazioni false per avere l'indennità di accompagnamento. Invalidi di guerra: l’INPS aumenta l’assegno, fino a 1.000 euroL’INPS ha confermato l’aggiornamento degli importi relativi all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, una misura introdotta dalla Legge...