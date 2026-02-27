Falsi invalidi e certificati truccati | 3 arresti per truffe all’Inps da oltre 200mila euro

Tre persone sono state arrestate per aver truffato l’Inps con falsi certificati di invalidità, coinvolgendo circa 220 individui e accumulando oltre 200 mila euro. Medici compiacenti firmavano documenti falsi per ottenere indennità di accompagnamento. Le autorità hanno disposto anche tre misure ai domiciliari nell’ambito dell’indagine.

Medici compiacenti firmavano certificazioni false per avere l'indennità di accompagnamento. Coinvolte 220 persone, tre ai domiciliari. Sequestrato un poliambulatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Truffe per oltre 200mila euro: stanata banda napoletanaQuesta mattina è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa a carico di 7 persone, di età compresa tra i 25 e... Leggi anche: Bonifici per oltre 200mila euro a falsi operatori di banca: truffa sventata