Invalidi di guerra | l’INPS aumenta l’assegno fino a 1.000 euro

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha annunciato un aumento degli importi dell’assegno destinato agli invalidi di guerra, arrivando fino a 1.000 euro. La decisione riguarda l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare ed è stata ufficializzata con l’aggiornamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026, che mira a fornire un sostegno concreto a chi è riconosciuto come grande invalido.

L’INPS ha confermato l’aggiornamento degli importi relativi all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per sostenere i grandi invalidi. Il nuovo piano di pagamenti prevede che le variazioni economiche diventino effettive a partire dal mese di giugno 2026, includendo anche il recupero delle differenze maturate da gennaio a maggio dello stesso anno. Secondo quanto comunicato tramite il messaggio numero 1269 del 14 aprile, la nuova struttura dei pagamenti distingue chiaramente le diverse fasce di necessità. Per le categorie di invalidità più critiche, identificate dai numeri 1, 2, 3 e 4 e dalla lettera A-bis della tabella E allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, l’erogazione mensile sale a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Invalidi di guerra: l’INPS aumenta l’assegno, fino a 1.000 euro UFFICIALE PENSIONI AUMENTO 2026 Ecco QUANTO AUMENTANO da GENNAIO IMPORTI RIVALUTAZIONE Notizie correlate Falsi invalidi e certificati truccati: 3 arresti per truffe all’Inps da oltre 200mila euroMedici compiacenti firmavano certificazioni false per avere l'indennità di accompagnamento. Leggi anche: Bonus nuovi nati 2026, dall’INPS istruzioni e requisiti: contributo da 1.000 euro con ISEE fino a 40mila Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Giochi sportivi per invalidi di guerra a Nova Gorica, attesi 130 atleti; INPS: assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare – novità 2026; Pensioni, L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare sale a mille euro; Lavoratori disabili: incentivi all’assunzione e tutele. Buongiorno I lavoratori invalidi al 70 %, con patologie croniche invalidanti, con art.3comma1, lavoratori fragili hanno diritto alla flessibilità all ingresso la dove possibile nell orario di lavoro - facebook.com facebook