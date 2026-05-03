Botte mani legate lividi sul volto | i racconti shock dei due attivisti della Flotilla Oggi l’udienza in tribunale | Fermo prolungato di altri due giorni

Oggi si svolge in tribunale l'udienza riguardante due attivisti della Global Sumud Flotilla, coinvolti in un episodio che li vede ancora detenuti in carcere. I due hanno raccontato di aver subito violenze, con botte e lividi sul volto, e di aver avuto le mani legate durante l’arresto. La spedizione umanitaria, partita con centinaia di partecipanti da vari paesi, mira a portare aiuti nella Striscia di Gaza. La detenzione è stata prorogata di altri due giorni.

Sono ancora in carcere Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita alla volta della Striscia di Gaza con centinaia di attivisti provenienti da tutto il mondo. Ieri, i due hanno potuto incontrare le legali di Adalah, l’associazione che assiste i detenuti palestinesi in Israele nel carcere di Shikma, gestito dallo Shin Bet. Avila è un brasiliano di 39 anni, mentre Abukeshek ha 44 anni e doppio passaporto spagnolo e svedese. Entrambi si trovavano su una nave battente bandiera italiana e sequestrata in acque internazionali dalla Marina israeliana. Per quell’episodio, il team legale della Flotilla ha fatto ricorso urgente alla Corte europea dei diritti dell’uomo per contestare la mancata adozione di misure di protezione da parte dell’Italia.🔗 Leggi su Open.online

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