I danni del terremoto Si recuperano due cimiteri Ma si temono incompiute

Dopo il terremoto del 2022, si sta intervenendo per recuperare due cimiteri danneggiati, mentre si temono lavori incompleti. Le risorse disponibili sono limitate rispetto ai danni complessivi, e si stanno distribuendo alcuni fondi dal fondo dedicato agli interventi per questa emergenza. L'elenco delle opere da eseguire è lungo e i soldi ancora insufficienti per coprire tutte le riparazioni necessarie.

L’elenco è lungo ed i soldi sono tanti. Ma intanto qualche ‘spicciolo’ arriva dal fondo per gli interventi causati dal terremoto del 2022 in città. Il commissario straordinario Guido Castelli in un recente incontro con l’amministrazione comunale, presente il sindaco Andrea Biancani, l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Pozzi e alla Manutenzione Mila Della Dora, ha aperto il portafoglio e ha sganciato altri fondi per due interventi. Che sono la progettazione del cimitero di Candelara per 74mila euro e per quello di Monteciccardo per 431mila euro. Questi soldi legati al terremoto arrivano dopo un intervento molto più consistente, a palazzo Ricci, accanto al Conservatorio, per 3,2 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I danni del terremoto. Si recuperano due cimiteri. Ma si temono incompiute Notizie correlate Leggi anche: Terremoto ad Ischia, paura tra la gente ma non si registrano danni I magistrati per il Sì sono numerosi ma non si espongono: temono conseguenzeQuesto dato da solo serve per far capire come l’attuale sistema di autogoverno non garantisca più una giustizia indipendente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I danni del terremoto. Si recuperano due cimiteri. Ma si temono incompiute; Ragalna, danni terremoto ammonterebbero a circa 7 milioni di euro; Giappone, seconda scossa di terremoto a Hokkaido: magnitudo 6.4 della scala Richter; Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta dopo il forte sisma di ieri. Stimare i danni dei terremoti in pochi minuti, a Napoli esperti a confrontoStimare in pochi minuti dove si concentreranno i danni dopo un terremoto e quali aree richiederanno interventi prioritari. (ANSA) ... ansa.it I danni del terremoto. La guglia di Porta SerrataLe scosse di terremoto che martedì attorno alle 9.30 hanno fatto tremare il territorio ravennate hanno disallineato la guglia di destra di Porta Serrata, quella situata al lato nord della cinta ... ilrestodelcarlino.it Danni da fauna protetta, dalla Regione contributi per 466 aziende agricole dell’Emilia-Romagna Accolte il 100% delle domande presentate per l’annata 2024-2025... - facebook.com facebook Flotilla, la campagna mediatica di Israele per limitare i danni: tra preservativi, capriole e social x.com