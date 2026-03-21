I magistrati favorevoli al Sì sono molti, ma preferiscono mantenere il riserbo per evitare ripercussioni. La loro scelta di non esporsi pubblicamente riflette le preoccupazioni legate a possibili conseguenze legali o professionali. Questo atteggiamento evidenzia le difficoltà di un sistema di autogoverno giudiziario che, secondo alcuni, non assicura più piena autonomia e indipendenza della magistratura.

Questo dato da solo serve per far capire come l’attuale sistema di autogoverno non garantisca più una giustizia indipendente. Sono un magistrato ordinario, che vive la sua ordinaria vita privata e il suo ordinario lavoro nella massima riservatezza. Sebbene rispetti, superfluo dirlo, tutti coloro che la pensano diversamente da me e anche i colleghi che sostengono il No - a molti dei quali sono legata da rapporti di amicizia che questa accesa campagna elettorale non minerà -, non condivido certi toni del confronto, né la scelta dell’Associazione nazionale magistrati di schierarsi in uno scontro politico e politicizzato che sono convinta sarebbe dovuto rimanere estraneo all’agire dei magistrati, i quali sarebbero stati più utili ai cittadini se impegnati in un’opera di mera informazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I magistrati per il Sì sono numerosi ma non si espongono: temono conseguenze

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