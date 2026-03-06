Terremoto ad Ischia paura tra la gente ma non si registrano danni

Una scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Ischia si è verificata alle 15. La terra ha tremato nella zona, causando timore tra la popolazione, ma finora non sono stati segnalati danni o feriti. La gente si è radunata per verificare eventuali conseguenze, mentre le autorità monitorano la situazione.

Scossa nella notte in Campania: terremoto di magnitudo 4.5 a Montecorice. Terremoto in Italia, paura tra la gente: "Ha tremato tutto". Un pomeriggio qualunque, il rientro a casa, il profumo della cena che inizia a riempire le cucine.