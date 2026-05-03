È stato approvato il rendiconto di gestione 2025 di una provincia toscana, che si chiude con un avanzo di circa 1,8 milioni di euro. La relazione evidenzia una gestione finanziaria in attivo, senza specificare dettagli sui progetti o le spese sostenute durante l'anno. La decisione è stata presa dall’ente locale, che ha pubblicato i dati ufficiali relativi al bilancio di fine esercizio.

Provincia di Lucca, approvato il rendiconto di gestione 2025: l’esercizio si chiude con circa 1,8 milioni di euro di avanzo. Il conto consuntivo è stato illustrato al Consiglio dal vicepresidente della Provincia di Lucca Andrea Carrari e dal dirigente del servizi finanziari Massimiliano Bendinelli. Il bilancio consuntivo della Provincia è stato approvato coi voti della maggioranza dei consiglieri presenti e all’unanimità dei sindaci presenti all’Assemblea dei sindaci registra un attivo nonostante i cospicui trasferimenti statali: per il 2025 si parla di circa 16 milioni di euro. Il consuntivo 2025 di Palazzo Ducale chiude con un risultato di amministrazione di oltre 25 milioni di euro e un avanzo libero di circa 1,8 milioni di euro che rappresenta circa il 2,75% delle entrate correnti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I conti della Provincia. Avanzo di 1,8 milioni

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