I conti della Provincia Avanzo di 1,5 milioni | Avanti con scuole e manutenzione stradale

Il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto per il 2025 con otto voti favorevoli e uno contrario. Il bilancio si chiude con un avanzo di circa 1,5 milioni di euro. La decisione permette di proseguire con interventi nelle scuole e lavori di manutenzione delle strade. La discussione si è svolta senza ulteriori contestazioni e l’approvazione ha seguito un iter formale.

Il Consiglio provinciale ha approvato – con otto voti favorevoli e uno contrario – il rendiconto per l’esercizio finanziario 2025. Il documento contabile, che attesta la solidità economico-finanziaria dell’ente, chiude con un avanzo di amministrazione disponibile di circa 1,5 milioni di euro. L’esercizio si è concluso con risultati positivi che garantiscono la continuità degli investimenti sul territorio. Un dato di rilievo riguarda l’efficienza dei pagamenti: l’ente ha monitorato costantemente l’indice di tempestività per garantire flussi costanti verso i fornitori e le imprese del territorio. "Il bilancio si conferma solido, anche se la parte corrente risulta ancora insufficiente a dare tutte quelle risposte che il territorio meriterebbe", commenta la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I conti della Provincia. Avanzo di 1,5 milioni: "Avanti con scuole e manutenzione stradale" Notizie correlate Provincia, i conti tornano. Avanzo di oltre 12 milioniUn avanzo di amministrazione di 12 milioni 640 mila 560 euro nel resoconto di gestione per il 2025 che il consiglio provinciale ha approvato... Provincia di Rimini, bilancio positivo: 14 milioni di avanzo e meno debito. Fondi per scuole e strade“Un bilancio in salute, quello che scaturisce dal rendiconto della gestione 2025, che in un momento storico caratterizzato da instabilità sistemica e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Provincia, i conti tornano. Avanzo di oltre 12 milioni; Provincia di Siena: conti in ordine e avanzo di amministrazione da 1.5 milioni di euro; I conti della Provincia: Debito ridotto in 4 anni; Sulcis Iglesiente, la nuova Provincia parte con i conti in ordine: 22 milioni di avanzo. La Provincia di Siena approva il rendiconto 2025: conti in ordine e avanzo di amministrazione da 1.5 milioni di euroIl Consiglio provinciale ha approvato – con otto voti favorevoli e uno contrario – il rendiconto per l’esercizio finanziario 2025. Il documento contabile, che attesta la solidità economico-finanziaria ... antennaradioesse.it Rapolano Terme, approvato il rendiconto 2025: conti solidi e avanzo oltre i 7 milioniRAPOLANO TERME. Via libera dal Consiglio comunale al rendiconto della gestione 2025, che conferma la solidità dei conti dell’ente e una gestione Rosadini: Oltre 300mila euro recuperati dall’evasione. ilcittadinoonline.it Assemblea dei Sindaci: approvato il Rendiconto di Gestione 2025 Avanzo di 19 milioni: 15 destinati a viabilità, scuole, Ponte di Vidor, ex CFP e Villa Franchetti (di cui 6,8 milioni a supporto dei Comuni) Provincia solida e bilancio in equilibrio, nonost - facebook.com facebook #Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27.1 milioni, paga strategia investimenti su economia reale x.com