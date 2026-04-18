I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno inviato una nota per chiedere al sindaco di tornare sulla decisione di applicare tariffe di parcheggio anche di domenica. La comunicazione riguarda le recenti modifiche alle tariffe dei posteggi, che ora prevedono costi anche nel giorno di riposo settimanale. La richiesta si inserisce in un contesto di confronto tra amministrazione e opposizione su questa misura.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri comunali del Partito Democratico Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese e Maria Letizia Varricchio relativa alle nuove tariffe per i parcheggi. Fioretti, De Lorenzo, De Longis, Farese e Varricchio: “Il nuovo piano dichiara scacco matto alla sosta libera. Scelte dal forte impatto sulla vivibilità, non si batta cassa anche nei giorni festivi”. “L’Amministrazione Mastella faccia immediatamente dietrofront sulla gestione parcheggi. La domenica e i festivi devono restare liberi e gratuiti, non possono essere usati per fare cassa”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese e Maria Letizia Varricchio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parcheggi a pagamento anche di domenica, i consiglieri del PD chiedono a Mastella di fare marcia indietro

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