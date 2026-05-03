De Pierro | Il sindaco Mastella ha affidato al dottor Feola Responsabile Anticorruzione ogni opportuna valutazione sugli incarichi del VI Settore

Il sindaco ha incaricato il responsabile anticorruzione di esaminare gli incarichi assegnati dal VI Settore. La comunicazione è stata protocollata negli scorsi giorni e riguarda una valutazione delle assegnazioni nel settore amministrativo. La nota è stata resa pubblica dal consigliere comunale, che ha commentato la decisione del primo cittadino. Nessuna ulteriore informazione sui risultati di questa valutazione è stata resa nota.

“Il sindaco Clemente Mastella, con nota protocollata negli scorsi giorni ha scritto al segretario generale Riccardo Feola, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per sollecitargli un urgente riscontro circa l’adozione di eventuali misure, laddove opportune, finalizzate a salvaguardare l’integrità e l’imparzialità dell’Ente, con riferimento alla notizie, diffusamente riportate dai media, di indagini cui sarebbero sottoposte funzionarie del VI Settore del Comune (Urbanistica). Nel massimo rispetto delle garanzie delle persone sottoposte ad indagini e nella ferma consapevolezza che è necessario...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Pierro: “Il sindaco Mastella ha affidato al dottor Feola, Responsabile Anticorruzione, ogni opportuna valutazione sugli incarichi del VI Settore” Notizie correlate Incarichi dirigenziali, decreti sindacali per nuove attribuzioni a Feola e CatalanoTempo di lettura: < 1 minutoCon proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella preso atto della sospensione dalla proprie funzioni del dirigente... Ultimissime Inter LIVE: Marotta ha scelto Sbravati come responsabile del Settore Giovanile, intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurradi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.