A partire dal 4 maggio 2026, Canale 5 trasmetterà una sola puntata a settimana di I Cesaroni – Il ritorno. La decisione riguarda la programmazione del famoso serial italiano, che fino a quel momento era proposto con una frequenza diversa. La modifica si applicherà a tutte le puntate in programmazione da quella data in avanti. Per ora non sono stati annunciati ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

A partire da lunedì 4 maggio 2026, la programmazione di I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 subisce una modifica significativa. La fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola abbandona il doppio appuntamento settimanale per passare a un solo episodio a serata, una scelta editoriale che punta a rafforzare l’impatto narrativo e a costruire un’attesa più marcata tra un episodio e l’altro. La decisione si inserisce in una più ampia strategia di ripensamento del prime time televisivo, sempre più orientato a valorizzare la singola puntata come evento autonomo. Ridurre la quantità di contenuto per serata consente infatti di concentrare l’attenzione del pubblico sulla storia, favorendo una fruizione più coinvolta e meno dispersiva.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - I Cesaroni – Il ritorno cambia ritmo su Canale 5: dal 4 maggio una sola puntata a settimana

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