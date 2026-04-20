Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata della settima stagione di I Cesaroni - Il ritorno. La puntata si concentra sulle tensioni tra Marco e Marta, mentre la famiglia affronta situazioni difficili legate a piani incerti e ricordi del passato. La narrazione si sviluppa attraverso i confronti tra i personaggi e le loro decisioni, con momenti che mettono alla prova gli equilibri interni alla famiglia.

Tra piani incerti e spettri del passato, la famiglia Cesaroni, nella seconda puntata della stagione 7, si trova a fare i conti con equilibri sempre più instabili. I Cesaroni - Il ritorno sono attesi alla prova del nove stasera su Canale 5, quando, ormai non prima delle 22:00, andrà in onda la seconda puntata di questa stagione 7. L'esordio è stato accolto con entusiasmo dal pubblico: la coproduzione RTIPublispei una settimana fa ha infatti conquistato la leadership della prima serata con 3.486.000 spettatori e il 22.64% di share. La sfida ora, per una delle serie più amate della TV italiana, sarà riuscire a mantenere i numeri. Intanto nel secondo appuntamento, tra tensioni e malintesi, Giulio (Claudio Amendola) e Livia (Lucia Ocone) iniziano a sospettare di Carlo (Ricky .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Cesaroni - Il ritorno stasera su Canale 5: la seconda puntata mette a dura prova Marco e Marta

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