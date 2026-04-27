Nella terza puntata della nuova stagione de I Cesaroni, su Canale 5, si prevede l’arrivo di una telefonata da parte di Eva. Questo evento segnerà un momento importante per lo sviluppo della trama, che continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali. La puntata si concentrerà su alcuni colpi di scena e sui rapporti tra i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Il prossimo appuntamento con la nuova stagione de I Cesaroni non soltanto accoglierà un nuovo special guest, ma riporterà anche 'in scena' Eva (più o meno): vi spieghiamo come nelle anticipazioni Sarà ancora un lunedì all'insegna della famiglia più famosa della Garbatella su Canale 5: stasera, alle 21:50 circa, andrà in onda la terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Il nuovo appuntamento riuscirà a far aumentare gli ascolti? Una settimana fa, infatti, la serie aveva totalizzato 2.301.000 di telespettatori e il 16,9% di share, numeri decisamente peggiori rispetto al debutto. Nonostante Claudio Amendola abbia richiamato alla cautela, affermando di voler aspettare gli ascolti in total audience (ovvero i numeri totali del pubblico da tutti i devices connessi), la terza puntata potrebbe rappresentare il colpo di grazia (o la lenta .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Cesaroni - Il ritorno, trama della terza puntata su Canale 5: arriva la telefonata di Eva!

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