Pet economy in crescita Bologna tra le città dove si spende di più
La pet economy sta crescendo in modo rapido, e Bologna si distingue come una città in cui si spendono di più per gli animali domestici. Secondo le ultime stime, i proprietari locali investono in prodotti e servizi, come cibo premium e visite veterinarie specializzate, contribuendo a un mercato in espansione.
Secondo Confartigianato la spesa per animali domestici in Italia ha raggiunto 6,7 miliardi di euro, in aumento del 76% in dieci anni. L’Emilia-Romagna vale oltre 600 milioni La passione per gli animali domestici continua a crescere e diventa sempre più un fenomeno economico rilevante. Secondo un’analisi di Confartigianato, la spesa degli italiani per prodotti e servizi dedicati agli animali da compagnia ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro nel 2024, con un aumento del 76% negli ultimi dieci anni. In questo scenario, l’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni con i livelli di spesa più alti e Bologna rientra tra le province che registrano i valori più significativi a livello nazionale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
