Scam city in Italia? Non ci sono evidenze Dal Myanmar a Cipro | le città delle truffe spietate che rovinano persone e aziende

Negli ultimi anni, diverse città sono state descritte come centri di attività fraudolente, spesso al centro di articoli giornalistici che ne evidenziano le presunte caratteristiche. Tuttavia, al momento, non ci sono prove concrete che confermino l’esistenza di vere e proprie “scam city” in Italia. Mentre alcune città di altre nazioni vengono citate come esempio di territori con alti tassi di truffe, in Italia non risultano rapporti ufficiali o dati che attestino questa presenza.

Milano, 11 aprile 2026 - Si dice scam city, si traduce con città delle truffe. Illuminate da qualche inchiesta giornalistica, proliferano nell’ombra. Ma sono anche in Italia? “ Non ci sono evidenze ”, risponde Alessandro Curioni, docente di Sicurezza dell’informazione all’università Cattolica di Milano. Dove si trovano, invece? “Sicuramente in Myanmar, al confine con la Cina, dove esistono veri e propri compound con decine di migliaia di persone che ci lavorano dentro. E sono stati rintracciate a Cipro”. https:www.quotidiano.netvideosporttruffe-sulle-assicurazioni-come-difendersi-n0xudfob Come sono organizzate? “Bisogna immaginare dei call center.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Scam city in Italia? Non ci sono evidenze”. Dal Myanmar a Cipro: le città delle truffe (spietate) che rovinano persone e aziende Leggi anche: Scam city, “dal Myanmar a Cipro: truffe spietate che sfruttano le fragilità” Myanmar, la Cina mette nel mirino “scam cities”: giustiziate 11 persone per truffe onlinePena capitale per alcune figure chiave delle organizzazioni legate alle frodi nelle telecomunicazioni: le esecuzioni sono state autorizzate dalla...