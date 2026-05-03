I baby musicisti dell’Aldo Moro incantano

I baby musicisti della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro hanno ottenuto la vittoria alla 22ª edizione del concorso nazionale “Insieme per suonare, cantare, danzare e recitare” organizzato a Omegna, sul lago d’Orta. Il progetto della Camerata strumentale, attivo da oltre vent’anni, ha riscosso successo tra i partecipanti e la giuria. La competizione ha coinvolto diverse scuole provenienti da varie regioni italiane.

Dopo i molti successi raccolti in oltre 20 anni di esperienze, il progetto della Camerata strumentale della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro ha vinto la 22esima edizione del concorso nazionale “Insieme per suonare, cantare, danzare e recitare” di Omegna, sul lago d’Orta. La compagine di giovani musicisti della scuola di Ceriano Laghetto è da sempre guidata dalla professoressa Cristina Barzaghi, che affianca, alle lezioni ordinarie di musica in aula, questo interessante percorso di approfondimento basato sulla musica d’insieme. Il progetto di musica “Camerata strumentale” è nato nel 2001 con la creazione di un cd “Ragazzi in concerto”, realizzato al termine del laboratorio di musica presente nella scuola, durante le attività opzionali pomeridiane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I baby musicisti dell’Aldo Moro incantano Notizie correlate Rinnovo strutturale dell’acquedotto. Lavori in via Aldo MoroSono iniziati da qualche giorno i cantieri in via Aldo Moro, a Tavarnelle, dove un investimento di 200mila euro consentirà la sostituzione integrale... Il magistrato Catello Maresca ospite dell'istituto comprensivo "Aldo Moro"Con gli alunni delle classi terze della Media ha colloquiato in merito alla vita e all'opera del magistrato Giovanni Falcone Gli alunni delle classi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: I baby musicisti dell’Aldo Moro incantano. I baby musicisti dell’Aldo Moro incantanoDopo i molti successi raccolti in oltre 20 anni di esperienze, il progetto della Camerata strumentale della scuola secondaria ... ilgiorno.it Un volume per i 20 anni dell'associazione Aldo MoroVent'anni dalla nascita dell'Associazione culturale Aldo Moro di Loreto e, per l'occasione, la collana editoriale dell'Assemblea legislativa regionale I Quaderni del Consiglio, pubblica il volume ... ansa.it