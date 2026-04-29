Da alcuni giorni sono in corso i lavori di rinnovo strutturale dell’acquedotto in via Aldo Moro a Tavarnelle. L’intervento, per un importo di 200 mila euro, prevede la sostituzione completa di 300 metri di conduttura idrica. La realizzazione di questa opera coinvolge l’intera strada e si protrarrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua nel quartiere.

Sono iniziati da qualche giorno i cantieri in via Aldo Moro, a Tavarnelle, dove un investimento di 200mila euro consentirà la sostituzione integrale di 300 metri di acquedotto. Non si tratta di una semplice manutenzione, ma di un rinnovo strutturale che include il rifacimento di tutti gli allacciamenti. Istituito un senso unico di marcia in direzione via Gagny, con una tabella di marcia che prevede la chiusura dei lavori e il ripristino della viabilità entro la metà di giugno. Identica sorte toccherà a breve a via il Passignano, nella frazione di Sambuca, dove la rete acquedottistica verrà rigenerata per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinnovo strutturale dell’acquedotto. Lavori in via Aldo Moro

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