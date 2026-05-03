Dopo un avvio difficile nel 2026, Matteo Arnaldi ha ottenuto una vittoria a Cagliari contro un avversario polacco, con il punteggio di 6-4 6-4. L’italiano ha recuperato uno svantaggio di un break in entrambi i set, portando a casa il match. Questa vittoria gli permette di affrontare con maggiore fiducia le prossime competizioni, tra cui il torneo di Roma.

L’aria di mare, unita al calore del pubblico italiano, fa decisamente bene a Matteo Arnaldi. È lui il campione del Challenger 175 di Cagliari, dopo aver battuto un avversario di rilievo come Hubert Hurkacz per 6-4 6-4. Il ligure è il terzo giocatore a vincere questo torneo come Challenger, succedendo nell’albo d’oro a Humbert (2023) e Navone (2024), dopo che il torneo non si era disputato nel 2025. La kermesse sarda è la terza competizione maschile più importante, dopo le Atp Finals e il Masters 1000 di Roma, a svolgersi su territorio italiano. Ed è, naturalmente, il titolo più prestigioso della carriera di Arnaldi, che non ha mai vinto un trofeo a livello Atp.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hurkacz ko: Arnaldi vince a Cagliari e fa il pieno di fiducia in vista di Roma

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