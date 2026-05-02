Nel torneo di Cagliari, Hurkacz ha vinto contro Berrettini dopo aver recuperato un svantaggio nel corso del match. L'incontro si è concluso con la sconfitta di Berrettini, mentre Arnaldi e Cadenasso si sono qualificati per le semifinali. La partita ha mostrato come Hurkacz sia riuscito a ribaltare la situazione e vincere, con un andamento che ha visto un cambio di ritmo nel corso del secondo set.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Hurkacz a ribaltare il vantaggio di Berrettini?. Perché la tenuta mentale ha superato la tecnica a Cagliari?. Come ha gestito Arnaldi la palla match del portoghese Borges?. Chi vincerà il derby italiano tra Cadenasso e Arnaldi?.? In Breve Hurkacz batte Berrettini 4-6 6-3 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Arnaldi supera Borges 6-3 3-6 7-6 al tie-break dopo tre ore. Cadenasso vince 6-4 4-6 6-3 contro l'olandese Jesper de Jong. Arnaldi sfiderà l'argentino Burruchaga nella semifinale del Challenger 175. A Cagliari, Hubert Hurkacz ha ribaltato il vantaggio iniziale di Matteo Berrettini con un 4-6 6-3 6-4 che sancisce l’eliminazione dell’azzurro dai quarti del Challenger 175, mentre Gianluca Cadenasso e Matteo Arnaldi garantiscono una semifinale tutta italiana dopo battaglie estenuanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, Hurkacz travolge Berrettini: Arnaldi e Cadenasso in semifinale

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