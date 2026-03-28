Firenze al Vieusseux una mostra sul mondo della letteratura dell’infanzia

A Firenze, presso il centro culturale Vieusseux, è aperta una mostra dedicata alla letteratura per l'infanzia. L'esposizione presenta una selezione di libri, illustrazioni e materiali che riflettono l'evoluzione del genere, con un focus su autori e opere che hanno segnato questo campo. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese, offrendo ai visitatori un percorso tra le pagine e le immagini di storie rivolte ai più giovani.

Firenze, 26 marzo 2026 - Sarà come entrare a una festa di compleanno: al centro la festeggiata, attorno amici e sodali che con lei hanno condiviso l’amore per la letteratura, in particolare quella dedicata ai più giovani. Per celebrare i centocinquanta anni dalla nascita di Laura Orvieto (Milano, 7 marzo 1876 – Firenze, 9 maggio 1953), scrittrice di alcuni testi cardine della letteratura per ragazzi e per sottolineare la centralità di una produzione letteraria troppo spesso relegata a ‘sottocategoria’, il Gabinetto Vieusseux p resenta, presso l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, la mostra Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al Vieusseux una mostra sul mondo della letteratura dell’infanzia Articoli correlati La letteratura dell’infanzia a 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto(Adnkronos) – Sarà come entrare a una festa di compleanno: al centro la festeggiata, attorno amici e sodali che con lei hanno condiviso l’amore per... ‘Ied Firenze x Plures’, mostra sul valore delle risorse e dell’azione collettiva(Adnkronos) – Dal oggi fino al 6 marzo, all’ex Teatro dell’Oriuolo, Ied Firenze, in collaborazione con Gruppo Plures, multiutility pubblica che... Contenuti utili per approfondire Firenze al Vieusseux una mostra sul... Temi più discussi: Mostra a Firenze per i 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto: 'Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux'; Al Vieusseux le esplorazioni di Elena Gurrieri; Al Gabinetto Vieusseux una mostra dedicata alla scrittrice Laura Orvieto; Firenze celebra Laura Orvieto: al Vieusseux la mostra 'Raccontare il mondo'. Il Gabinetto Vieusseux dedica una mostra a Laura Orvieto per i 150 anni dalla nascitaRaccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux è questo il titolo della mostra aperta a Firenze fino al 24 luglio presso l'Archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti che racconta il ... intoscana.it Firenze celebra Laura Orvieto: al Vieusseux la mostra 'Raccontare il mondo'A Firenze, il Gabinetto Vieusseux celebra i 150 anni di Laura Orvieto con una mostra dedicata alla letteratura per ragazzi e alle sue autrici ... it.blastingnews.com Non si deve mai andare in Germania, Paolo. https://www.contemascetti.it/event-details/visitare-firenze-con-amici-miei-2026-03-29-10-00 - facebook.com facebook Firenze, il Tribunale sospende passaggio a Plures del 40% di Acque Blu in Publiacqua x.com